FOTO / MUORE SULLA TERAMO - MARE, GIOVANE 25ENNE, TERRIBILE LA SCENA DELL'INCIDENTE

A perdere la vita è un giovane di 25 anni di Tossicia: Matteo Di Leonardo che lavorava per una ditta privata. E' finito contro il guard rail a bordo del suo Doblò. Terribile la scena dell'incidente raccontano i soccorritori mentre il collega di lavoro: F.N 22 anni di Castelnuovo di Campli è leggermente ferito ma non rischia pericolo di vita, anche lui era a bordo di un Doblò e lavoravano entrambi per la stessa ditta di impiantistica elettrica. I mezzi probabilmente correvano e si sarebbero toccati in fase di sorpasso ma la dinamica è tutta da ricostruire da parte della Polizia Stradale di Teramo.

L'incidente, allo svincolo della Teramo Mare all'altezza del nucleo industriale di Sant'Atto.