VIDEO / C'E' UN'INDAGINE DELLA MAGISTRATURA, IL DISTRIBUTORE DI SCAPRIANO NON PUO' APRIRE

Non potrà aprire per ora il distributore di benzina e metano che un noto imprenditore teramano dovrà realizzare a Scapriano all'altezza del Palazzetto. Lo ha detto in consiglio comunale, l'assessore Antonio Filipponi rispondendo ad una interrogazione di Giovanni Luzii.

ASCOLTA FILIPPONI QUI E GUARDA SU R115