LUTTO CITTADINO A TOSSICIA PER LA MORTE DI MATTEO DI LEONARDO, OGGI L'AUTOPSIA

Oggi è lutto cittadino a Tossicia per la scomparsa del 24enne Matteo Di Leonardo nel tragico incidente stradale avvenuto martedì sera. Il sindaco Emanuela Rispoli ha scritto nell'ordinanza: «come modo con cui l'amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell'intera comunità in segno di vicinanza alla famiglia colpita da una così grave perdita». Sui social viene riportato il profondo dolore per il giovane che suonava nella banda del paese e giocava a calcio con l'Isola.

Oggi il pm ha disposto l'autopsia che sarà eseguita dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra.