CHIUSO IL "GRANDE ITALIA" DI VIA BADIA PER ASSEMBRAMENTI: DIECI LE SANZIONI

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Teramo, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a verificare l’attuazione delle misure urgenti per il contenimento e contrasto al diffondersi del virus "Covid-19", hanno proceduto al controllo di un bar, al cui interno erano stati segnalati assembramenti. Precisamente intorno alle ore 19.00 numerosi cittadini hanno chiamato al numero di pronto intervento 112, segnalando che all’interno della citata attività commerciale vi erano numerosi clienti intenti a consumare bevande, seduti ai tavoli. All’arrivo sul posto i carabinieri hanno effettivamente constatato che la situazione era quella descritta dai cittadini al 112, e hanno proceduto alla contestazione dell’infrazione amministrativa nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale. Conseguentemente, nell’immediatezza, è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni dell'ex Grande Italia di via Badia che si trova nella zona della stazione. Sono inoltre state accertate ulteriori 9 infrazioni amministrative a carico di altrettanti avventoridel locale, che all’atto del controllo erano intenti a consumare bevande senza rispettare il c.d. distanziamento sociale. Nella sola giornata di ieri sono state controllate ulteriori 68 persone e 19 esercizi pubblici, che sono risultati in regola con le prescrizioni a tutela della salute pubblica.