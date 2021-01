COVID, GIORNATA TRAGICA: MUOIONO IL 52ENNE BRETTI E IL FRATELLO DEL SENATORE FRANCHI

Una giornata tragica a Giulianova per quanto riguarda i morti di Covid. Ieri la pandemia ha fatto una strage. A perdere la vita la notte scorsa nella Rianimazione Covid del nosocomio giuliese è stato Claudio Bretti. Aveva appena 52 anni, risiedeva ad Alba Adriatica con la moglie ma da un anno aveva preso in gestione il ristorante-pizzeria Il Ragno che gestiva in via Mantova adiacente al campeggio della famiglia Ragni, ristorante che aveva subito avuto grande successo anche perché fino a quando è stato possibile, oltre a piatti particolari, arrosticini e pizze aveva organizzato della partecipate serate di Karaoke. A Milano, evidenzia Il Messaggero, invece a perdere la cita è stato il fratello del senatore giuliese Antonio Franchi, Francesco Castorani, anche lui ucciso a 87 anni dalle conseguenze del covid, che si era fatto più feroce dopo i primi attacchi che sembravano superati. Lascia la moglie e due figli, Vincenzo ed Antonella. I funerali si svolgeranno a Milano ma lui aveva chiesto di essere sepolto nella sua città natale e dopo le esequie la salma tornerà a Giulianova.