RAPINA CON FERITI AL SUPERMERCATO “SI CON TE”

E' accaduto tutto in un attimo. Durante una rapina. questa sera al supermercato ‘Sì con Te’ di via Trieste a Giulianova sono entrate due persone, armate e con il volto coperto, forse stranieri ed hanno rubato 40 mila euro dopo aver ferito il direttore ed un dipendente colpiti con il calcio di un’arma.



I due rapinatori sono fuggiti con un bottino di 40mila euro e hanno fatto perdere le loro tracce, i due dipendenti sono stati soccorsi e medicati dal personale del 118, che li hanno accompagnati in ospedale. Ricerche sono in corso da parte dei carabinieri.