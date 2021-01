CAMIONISTA UBRIACO ABBATTE COLONNE ANTINCENDIO E ALLAGA IL CENTRO COMMERCIALE

L’autista di un autoarticolato, proveniente da Napoli e diretto ad Ascoli Piceno, ove avrebbe dovuto scaricare la merce caricata nella città partenopea, era uscito al casello Val Vibrata dell’autostrada A/14, ma accortosi dell’errore era andato nel parcheggio del complesso commerciale Arcobaleno, evidentemente per fare manovra e riprendere la strada per la destinazione finale. Durante la manovra, però, ha abbattuto due colonnine antincendio, delle quali una ad alta pressione che provocato una colonna d’acqua alta alcune decine metri, dopodiché in uno stato di smarrimento si è messo a girare alla ricerca della strada per Ascoli Piceno, ma è stato intercettato dalla pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica che hanno sottoposto all’accertamento con etilometro l’autotrasportatore. L’uomo M. A. 60enne ucraino risultato positivo all’alcool test con un valore di 2,41 GR/L è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Patente di guida ritirata.

Sul posto è intervenuto il responsabile del complesso commerciale che ha subito bloccato l’erogazione dell’acqua.