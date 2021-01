SENTENZA PROCESSO BANCA TERCAS: A DI MATTEO INFLITTI 4 ANNI E 7 MESI, A NISII: UN ANNO E MEZZO

Si è chiuso oggi a Roma senza un colpevole il default di Banca Tercas che nel 2012 fece perdere al territorio una banca importante. Le condanne all’ex direttore generale Antonio Di Matteo (4 anni e 7 mesi) e all’ex presidente Lino Nisii (un anno e mezzo) si riferiscono infatti rispettivamente a episodi di bancarotta preferenziale rispetto all’assegnazione di fondi a una banca di San Marino e per omesse comunicazioni alla vigilanza sempre in relazione alla stessa operazione.

I giudici hanno infatti sentenziato con un “non luogo a procedere“, e assoluzione piena dunque, su tutto quello che riguarda la prima parte del capo d’imputazione, ovvero i fatti relativi alle vicende della banca teramana che non c’è più. A partire dall’associazione per delinquere in capo allo stesso Di Matteo.

Restano le condanne residuali insomma di un processo durato 7 anni, con una sentenza che arriva dopo 11 anni dall’inizio delle indagini: assoluzione piena per l’imprenditrice teramana Cinzia Ciampani, condanne a 3 anni e 10 mesi per l’imprenditore Raffaele Di Mario (i suoi affidamenti ‘facili’ furono presi a capro espiatorio dalla vigilanza), a un anno e 3 mesi per Francescantonio Di Stefano, tra gli altri.