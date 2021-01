ALLARME INCENDIO, EVACUATA LA MOLINARI PER UN'ORA

Allarme antincendio oggi alla scuola Molinari nella sede di via Aldo Moro. E' scattato l'allarme nella zona della cucina e sono stati fatti uscire tutti gli studenti. Dopo un'ora e verso le 11,30 tutto è stato superato e la popolazione scolastica è tornata in classe a fare regolarmente lezione. Sul posto, per i controlli, i Vigili del Fuoco di Teramo.