MUORE ALL'IMPROVVISO LA EX MOGLIE DI UN NOTO MEDICO

Si è spenta nella sua casa a 74 anni, in via Barnabei, probabilmente uccisa da un infarto. M.R.D.R. ex moglie di un conosciuto medico teramano. Non c'è stato nulla da fare per i soccorsi, il 118 è arrivato subito sul posto insieme ai Vigili del Fuoco ma la donna era già deceduta. Nel pomeriggio, a Montorio era morta, con la stessa causa, un'altra donna, di 68 anni a Montorio.