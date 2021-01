NASCONDEVANO IN UN BORSONE ED IN CONFENZIONI DA UN KG MARIJUANA E HASHISH: DUE UOMINI IN MANETTE

Non é passata inosservata ai Carabinieri della Stazione di Nereto, impegnati in servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, un'autovettura Citroen Berlingò, sulla quale viaggiavano due uomini, che nella zona industriale percorreva lentamente la strada parallela alla provinciale 289. Appena raggiunta la Citroen accelerava vistosamente la sua corsa tentando esplicitamente di sottrarsi al controllo. Inseguita per alcuni chilometri, l'autovettura sospetta raggiunta e costretta a fermarsi. Nel corso della successiva perquisizione veicolare i militari operanti hanno rinvenuto, nel cofano della Citroen, un capiente borsone contenente oltre 26 Kg di sostanza stupefacente (15 Kg. circa di Hashish ed oltre 11 Kg di Marijuana) il tutto suddiviso in confezioni da 1 Kg circa. I due giovani, identificati per M. E. di anni 34 e K. A. 42enne, entrambi di origini albanesi, residenti sulla costa vibratiana, con precedenti specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione - ai fini di spaccio - di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità trasportata. Si ritiene che lo stupefacente rinvenuto era verosimilmente destinato a soddisfare il mercato locale e della vicina area picena. Nel senso sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertare la provenienza e la destinazione della droga sequestrata. Agli stessi arrestati sono state contestate anche le violazioni alle norme anticovid.