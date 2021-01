FOTO / DANNI A TERAMO PER IL MALTEMPO, DIVERSI INTERVENTI PER CROLLI DI PARTE DEI FABBRICATI

Dall'inizio del maltempo, che dalla notte scorsa ha interessato l'intero territorio provinciale, i vigili del fuoco di Teramo hanno effettuato circa 15 interventi. Il vento e la pioggia hanno colpito

Il comune capoluogo ed altri comuni della provincia, provocando la caduta di alberi e rami e il crollo di elementi di fabbricati. I vigili del fuoco di Teramo sono intervenuti stamattina a Villa Mosca di Teramo, per rimuovere le parti pericolanti di un parapetto in muratura di mattoni di un balcone crollato a causa di forti raffiche di vento. Molti altri interventi sono stati effettuati per rimuovere elementi pericolanti ed alberi caduti su diverse strade della provincia.