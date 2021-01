FOTO/ DIVERSI INTERVENTI PER L'EMERGENZA VENTO: PROBLEMI AD UN TETTO

Anche durante la notte scorsa e nella giornata di oggi è proseguito l'impegno dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo per affrontare l'emergenza vento. Oltre dieci gli interventi effettuati nel territorio del comune capoluogo e in quelli vicini. Particolarmente impegnativo l'intervento effettuato nella serata di ieri da una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Teramo in Via Amendola, in località Molino San Nicola a Bellante, per la

rimozione di una copertura bituminosa e di un grosso comignolo dal tetto di una abitazione a schiera di tre piani. I danni al tetto sono stati causati da forti raffiche di vento che hanno sollevato una porzione del manto di copertura del tetto in cemento, rovesciandola sull'altra falda. L'allarme era stato dato dal proprietario a cui l'affittuario si era rivolto dopo che aveva riscontrato i danni provocati dal vento alla copertura del tetto. Per rimuovere il pericolo per i condomini, dovuto al rischio di caduta di detriti sul cortile sottostante, i vigili del fuoco sono saliti sul tetto impiegando l'autoscala ed hanno eliminato tutti gli elementi pericolanti.