VIDEO / FURTI ALLA GAMMARANA NEL FINE SETTIMANA, IL TITOLARE DEL RISTORANTE LA STAZIONE CHIEDE PIU' SICUREZZA

Più sicurezza. Lo chiede Davide Di Teodoro titolare del ristorante-pizzeria La Stazione dopo un fine settimana di furti nella zona della Gammarana. Nel suo locale, il ladro inesperto ha portato via pochi spiccioli ed ha mangiato un ottimo tiramisù prima di andar via e far visita alla piscina dell'Acquaviva e ad un'autorimessa a pochi passi dal ristorante.

Di Teodoro chiede più telecamere e maggiore sicurezza in una zona, come quella della Gammarana, in grande espansione.

ASCOLTA QUI E SU R115, DAVIDE DI TEODORO