LA PROTESTA, ALLA ASL NON FUNZIONA IL SERVIZIO PRENOTAZIONI ON LINE

Buongiorno, vi scrivo in merito al servizio prenotazioni on line della ASL Teramo accessibile tramite SPID. Sto tendando da due giorni ad accedere al servizio senza alcun esito. in tempi di Covid, il funzionamento dei servizi on line sarebbe fondamentale ma, sembra che per la ASL non sia una priorità. Ho provato a contattare l'URP via mail ma, quest'ultima mi è tornata indietro.

Riporto sotto il messaggio di mancato recapito. Grazie ----------------------------------------------------- Il messaggio non ha raggiunto alcuni o tutti i destinatari.

Daniele Di Valerio

Roseto degli Abruzzi