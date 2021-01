DISPERSI SUL VELINO, INTERROTTE LE RICERCHE PER MALTEMPO

Sono state interrotte le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino, a causa del maltempo e della scarsa visibilità che impedisce agli elicotteri di decollare e alle squadre di terra di proseguire le attività di ricerca a Valle Majelama.

Ormai da otto giorni non si hanno più notizie dei tre uomini e della ragazza che si erano recati in montagna per una escursione. Tonino Durante, 60 anni, conosciutissimo anche per la sua bottega di coltelleria, e zio di Gian Mauro Frabotta, 33 anni, ingegnere dell’Eni, grande conoscitore delle cime ( un anno fa aveva scalato il Nepal). Ha un negozio di articoli sportivi proprio di fronte a quello di Tonino anche il padre di Gianmarco Degni, 26 anni, studente, fidanzato di Valeria Mella, 25 anni, figlia di un maresciallo dei carabinieri. Ieri giornata intensa per tutte le persone impegnate nelle ricerche nel corso delle quali un gatto delle nevi battipista è stato sganciato dall’elicottero che lo stava trasportando, per motivi di sicurezza dell’equipaggio, ed è precipitato.