CEPPO/ SI FERISCE UNO DEI QUATTRO SCIATORI D'ALPINISMO, SALVO GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO

Soccorso in corso da parte dei Vigili del Fuoco di Teramo con l'impiego anche di un elicottero, in località la Murricana al Ceppo (cascata regina). Un soccorso finito positivamente. Erano quattro gli sciatori d'alpinismo impegnati in una camminata quando uno dei quattro si è fatto male ad un ginocchio. Si tratta di N.D.F teramano che è stato portato in salvo con un verricello grazie all'elicottero dei Vigili del Fuoco accorso sul posto e che ha subito individuato l'uomo ferito. I quattro sono tutti residenti a Teramo ed avrebbero un'età media di 30 anni. Tutti e quattro sono stati recuperati dall'elicottero e sono stati portati ad Ascoli dove ad attendere il ferito c'era un'autoambulanza.