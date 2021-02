CICLISTA MUORE DOPO UN VIOLENTO IMPATTO CONTRO UN FURGONE

Drammatico incidente a Torricella Sicura: un ciclista, S.I. di 37 anni è morto a seguito di un violento impatto contro un furgone che si è verificato lungo la SP 48, un chilometro dopo Torricella Sicura e che viaggiava in senso opposto al ciclista.

L'uomo è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale da parte sei sanitari del 118. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.