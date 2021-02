TENTA IL SUICIDIO SPARANDOSI UN COLPO DI FUCILE ALL'ADDOME: IN FIN DI VITA UN AGRICOLTORE

Tenta il suicidio sparandosi un colpo di fucile all'addome nel cortile dietro casa, un'arma che si utilizza per la caccia al cinghiale, calibro 12. Ricoverato presso l’Ospedale di Teramo, è ora in sala operatoria in gravi condizioni e rischia la vita.

E' accaduto intorno alle 8,30, R.D.A. di 47 anni, agricoltore, di Colledara, ha deciso di farla finita puntandosi l’arma all'addome a seguito di una crisi depressiva. A soccorrerlo lo zio con il quale abita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Teramo.