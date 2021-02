ASSEMBRAMENTI OVUNQUE: IN CENTRO E IN MONTAGNA: NESSUNO SANZIONA MA SI "AVVERTE"

Assembramenti davanti ai locali, nelle piazze e lungo il corso, una scazzottata tra giovani ubriachi in via Capuani e un malore forse dovuto all'alcol di una ragazza in piazza Sant'Anna. Nient'altro dunque nel primo presidio organizzato nel fine settimana a Teramo dove c'è stata un'affluenza impressionante nei bar, e le forze di polizia sono stati impossibilitati a intervenire perchè in quelle condizioni avrebbe significato scatenare situazioni di rischio per l'ordine pubblico. Si è fatta prevenzione con inviti a rispettare il distanziamento e a mettere le mascherine mentre la presenza di una pattuglia in piazza Sant'Anna ha limitato il consumo di alcol. Nessun controllo invece in montagna dove ieri si è registrato un boom di presenze e molti erano senza mascherina ma nessun rappresentante delle forze dell'ordine si è visto ai Prati di Tivo dove i locali, tutti aperti, sono stati presi d'assalto.