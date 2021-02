OTTANTA PERSONE ASSEMBRATE DAVANTI “MACCHIATO 2”, LOCALE MULTATO

Durante i controlli per il rispetto delle normative anti Covid-19, alle ore 17:30 circa in via De Albentiis, numerosi cittadini hanno segnalato un importante assembramento in atto presso un pubblico esercizio. Tempestivo l’intervento della Polizia Locale di Teramo che ha riscontrata la presenza di circa ottanta avventori stipati in pochi metri quadrati, diversi senza mascherina ed accalcati l'uno sull'altro. La pattuglia della polizia locale ha chiesto l’Intervenuto anche del personale delle altre forze di polizia per scongiurare problemi di ordine pubblico, come stabilito nelle ultime riunioni svolte con la Prefettura e chieste dall’ammirazione comunale. Il titolare è stato contravvenzionato per violazione della normativa anticovid e gli è stata intimata la chiusura immediata del locale. La sua posizione è all’attenzione del comando della polizia locale di Teramo.