DICIANNOVE PERSONE SANZIONATE NEL FINE SETTIMANA FUORI AD UN BAR, IN CENTRO, A MONTORIO...ASSEMBRATI A BERE



Tra venerdì 12 e sabato 13 febbraio 2021, i Carabinieri della Compagnia di Teramo, nel corso dei

servizi di controllo del territorio finalizzati a verificare l’attuazione delle misure urgenti

per il contenimento e contrasto al diffondersi del virus "Covid-19", hanno proceduto al

controllo dei luoghi di ritrovo dove era maggiore il rischio di assembramento di

persone.

I controlli hanno riguardato l’intero territorio della

Compagnia di Teramo, in orario pomeridiano, serale e notturno di

Venerdì e Sabato. Nel corso dei servizi, che hanno

visto impegnati oltre trenta militari dell’Arma, sono state:

• controllate 69 persone e 24 attività commerciali;

• elevate sanzioni a carico dI 19 persone per aver contravvenuto al divieto di assembramento. Nello specifico, sia nella serata di venerdì che in quella di sabato, numerosi cittadini hanno segnalato al numero di pronto intervento

112, assembramenti nel comune di Montorio al Vomano, nei pressi di bar ormai chiusi al pubblico.

All’arrivo sul posto i carabinieri hanno effettivamente constatato che la situazione era

quella descritta dai cittadini al 112, e hanno proceduto alla contestazione dell’infrazione

amministrativa nei confronti di diciannove persone che all’atto del controllo erano assembrati e intenti a consumare bevande sulla pubblica via.