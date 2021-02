INCIDENTE MORTALE A PINETO, PERDE LA VITA UNA RAGAZZA DI 25 ANNI

E' morta quasi sul colpo, una ragazza 25enne residente a Silvi Marina a seguito di un incidente frontale che si è verificato verso le 7 di stamattina sulla statale 16, all'altezza della Torre di Cerrano. La ragazza deceduta è stata defibrillata per diverso tempo dai sanitari del 118 ma per la giovane nata in italiana ma di nazionalità straniera, non c'è stato nulla da fare. E' arrivata senza vita all'ospedale di Atri. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che la giovane percorresse la strada in direzione Silvi mentre dalla carreggiata opposta c'era un altra auto sulla quale viaggiava un ragazzo che è stato trasportato anche lui, in ospedale. Sul posto anche il magistrato di turno Giovagnoni con la Polizia Stradale di Teramo.