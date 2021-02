MAXI INCHIESTA SU FINANZIARIE FUORILEGGE: DUE TERAMANI NEI GUAI

Ci sono anche due teramani tra le 46 persone denunciate in tutta Italia dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, nell'ambito di una maxi indagine su polizze fideiussorie illegittime per un importo di oltre 200 milioni di euro, che ha portato al sequestro di un milione e mezzo di euro e alla contestazione di 102 condotte, per il reato di abusiva attività finanziaria, ma in parte anche per il reato contemplato dalla legge antiusura. I due teramani coinvolti nell'operazione "Garantisca lei" delle fiamme gialle sono G.D.A. di 58 anni di Roseto e F.E. di 53 anni di Tortoreto, finiti nell'inchiesta con tutta probabilità in quanto rappresentanti di società coinvolte nell'inchiesta.

Le indagini hanno portato a ricostruire una rete nazionale di collaboratori della società d'intermediazione picena, portando alla luce un meccanismo di segnalazioni, incassi e provvigioni, a fronte del rilascio di polizze fideiussorie per centinaia di milioni di euro che non potevano essere emesse.