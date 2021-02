PIRATA DELLA STRADA UBRIACO DENUNCIATO DAI CARABINIERI

A Nereto, i Carabinieri del N.O.RM. della Compagnia di Alba Adriatica hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali stradali, omissione di soccorso e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per lo stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti, una pirata della strada T. A. 25enne di Sant’Egidio alla Vibrata che, in viale Europa, dopo aver causato – con la propria condotta di guida – un sinistro stradale con altra autovettura si allontanava senza prestare soccorso ed attendere l’arrivo dei Carabinieri per i rilievi planimetrici. Subito dopo, la donna è stata rintracciata dai militari del N.O.RM. ai quali si è rifiutata di farsi sottoporre ad accertamenti per lo stato di ebbrezza alcolica o la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel corso degli accertamenti è, altresì, emerso che la pirata della strada era alla guida della propria utilitaria con la patente di guida revocata, per cui le veniva comminata la sanzione di € 5.000.