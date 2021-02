FOTO/ TRAGEDIA MONTE VELINO, DOMANI I FUNERALI, OGGI E DOMANI LUTTO CITTADINO AD AVEZZANO

Saranno celebrati domani alle 15 nella cattedrale di San Bartolomeo in piazza Risorgimento ad Avezzano i funerali di Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante, i quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino lo scorso 24 gennaio. L’ultimo corpo a essere recuperato dall’infaticabile macchina dei soccorsi è stato quello del 26enne Gianmarco Degni, restituito al dolore di parenti e amici e di un’intera collettività ancora incredula per quanto accaduto.

Due giorni di lutto cittadino, oggi e domani, sono stati proclamati dal sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, per ricordare i quattro amici, uniti dalla passione per la montagna, e in segno di vicinanza ai familiari delle vittime di questa tragedia.

Secondo una prima ricostruione dei fatti, i quattro escursionisti potrebbero essere morti sul colpo, travolti da una gigantesca valanga che non ha lasciato scampo a nessuno, la mattina di domenica 24 gennaio nell’area di Valle Majelama. Le ricerche, iniziate già dal primo pomeriggio di domenica, sono andate avanti per ventotto giorni con uomini e donne del Soccorso alpino, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia, Vigili del fuoco, Protezione civile e alpini del 9° reggimento dell’Aquila, anche con l’impiego di mezzi altamente tecnologici. La prima a esser ritrovata è stata la 25enne Valeria Mella; poi il 33enne Gian Mauro Frabotta e il 60enne Tonino Durante; infine nella tarda mattinata di ieri il 26enne Gianmarco Degni, fidanzato di Valeria.

Nella cattedrale di Avezzano, in piazza Risorgimento, è stata allestita la camera ardente che resta aperta oggi, dalle 15 alle 20, e domani, dalle 7 alle 13 per un ultimo saluto a Valeria, Gianmarco e Gian Mauro; all’obitorio dell’ospedale di Avezzano è stata invece allestita la camera ardente di Tonino Durante.

Domani pomeriggio i funerali dei quattro escursionisti saranno celebrati dal vescovo dei Marsi, Pietro Santoro, alle 15 nella cattedrale di San Bartolomeo, nel rispetto della normativa anticovid.