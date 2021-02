FOTO / UNA FIAMMATA DAL FORNO CHE PRODUCE PANNELLI ISOLANTI: DUE FERITI

Tutta colpa di una fiammata uscita dal forno di una fabbrica: la Decem di Cellino Attanasio che produce pannelli isolanti di polieuretano. La fiamma ha raggiunto due operai che si sono lievemente ustionati e portati subito in ospedale, ad Atri dove sono stati curati. Le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione: hanno riportato ustioni di primo e secondo grado su buona parte del corpo.

L'incidente sul lavoro si è verificato attorno alle 13:30. C.E., 27 anni e il collega B.O. di 49 anni, erano impegnati nei pressi dell'impianto di cottura dei materiali di produzione, all'interno di un nuovissimo capannone in allestimento, di fianco allo stabilimento produttivo principale dell'azienda specializzata in materiali isolanti e per le costruzioni.

Sul posto è giunto anche un elicottero dei Vigili del Fuoco che non è stato utilizzato perchè la situazione è subito stata sotto controllo. Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto si sono portati i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Giulianova. E' stata avvertita l'Arta per i controlli sull'ambiente circostante.