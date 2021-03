FOTO/ RIMANE INCASTRATO TRE ORE SOTTO AL TRATTORE: E' SALVO

Stamattina, intorno alle 9:15, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in contrada Casette di località Spiano, nel comune di Teramo, a seguito di un incidente avvenuto con un mezzo agricolo. Nell'incidente è rimasto coinvolto un trattore gommato di marca FIAT 1000, condotto da un uomo di 50 anni. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato di Teramo e Carabinieri della Stazione di Montorio al Vomano, intervenuti sul posto, il conducente ha perso il controllo del trattore che si è ribaltato su un lato. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il trattore. Per estrarlo i vigili del fuoco hanno utilizzato alcuni trattori messi a disposizione da agricoltori del posto e l'attrezzatura in dotazione per estrarre l'uomo ed hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 di Teramo che hanno provveduto al trasporto in ospedale. A causa dei traumi riportati si è reso necessario il trasporto del malcapitato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.