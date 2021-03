TRAVOLTO DA UNA MOTOZAPPA: RIMANE FERITO GRAVEMENTE

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, è intervenuta a Teramo, in contrada Carapollo nei pressi della sede della TEAM, per un incidente avvenuto con un mezzo agricolo. Nell'incidente è rimasto coinvolto un uomo di 53 anni, impegnato con una motozappa a lavorare un terreno agricolo. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato di Teramo, è stato travolto dal mezzo agricolo, che lo ha ferito gravemente all'addome e agli arti inferiori e superiori. I vigili del fuoco hanno portato i primi soccorsi al malcapitato in attesa dell'arrivo del personale sanitario del 118 di Teramo. In considerazione della gravità dell'infortunio l'uomo è stato trasportato con un'autoambulanza presso l'Ospedale di Teramo, per le cure del caso.