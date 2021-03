LA POLIZIA LOCALE CHIUDE IL BAR MONIQUE A VIALE CRISPI PER SOMMINISTRAZIONE FUORI DAL LOCALE ED ASSEMBRAMENTI

Il nucleo anticovid della Polizia Locale di Teramo individua corposo assembramento di persone in noto pubblico esercizio sito in Viale Crispi. Si riscontra la presenza una ventina di persone intente a consumare alcolici nelle adiacenze del locale ed alcuni anche all'interno. Persino sul lato opposto della carreggiata diversi clienti vengono serviti direttamente dal titolare che effettua una sorta di staffetta nel tentativo di eludere le prescrizioni anticovid. Durante il controllo fuggi fuggi generale dei clienti che abbandonano alcolici davanti al locale. Titolare multato di 280€ ed avendo già subito altri due procedimenti sanzionatori relativi a violazioni di normativa anticovid viene disposta la chiusura provvisoria per giorni cinque.