ERA STATO DATO PER SCOMPARSO...ERA RICOVERATO IN OSPEDALE ANZIANO TERAMANO

Lo cercavano per l’intera provincia e anche oltre il confine provinciale credendolo disperso e invece era ricoverato in ospedale dove essere stato coinvolto in un incidente stradale. E’ l’incredibile vicenda che ha visto protagonista Agostino Narcisi, l’81enne dei quali i parenti avevano denunciato la scomparsa, lanciando un appello a fornire notizie a chiunque lo avesse eventualmente incrociato. Era uscito di casa, da Montegualtieri di Cermignano, a bordo della sua Panda celeste, ma non aveva fatto…