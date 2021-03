RITROVATO A ROMA IL CORPO DI UN POSSIDENTE TERAMANO DI 53 ANNI

E’ di un possidente teramano di 53 anni, Claudio Bianchini, il corpo fino ad oggi senza un nome, di un uomo finito sotto a un treno alla stazione San Pietro di Roma, lo scorso 2 novembre.

La polizia ferroviaria capitolina, grazie anche alla collaborazione dei colleghi della squadra mobile di Teramo, è riuscita dopo 4 mesi a identificarlo: in tasca aveva le chiavi della sua autovettura, che risulta parcheggiata a Teramo ma che ancora non viene trovata.

Secondo una prima ricostruzione, il 53enne teramano, che viveva da solo in via Stazio, aveva raggiunto la capitale con un bus di linea: non e’ancora chiaro se la morte sia dovuta a un incidente oppure si tratti di un suicidio.