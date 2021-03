TROVATA NUDA SULLA SPIAGGIA DI GIULIANOVA E SENZA DOCUMENTI, FORSE VOLEVA SUICIDARSI

E’ stata trovata priva di sensi, completamente nuda, sulla riva, questa mattina attorno alle 7. Succede a Giulianova, riviera nord, nei pressi e all’altezza del Camping Oasi.

Dell’identità della donna, apparentemente dell’età tra i 40 e i 50 anni, ancora non si sa nulla. Ad avvertire i soccorsi è stata una donna che faceva footing e che ha telefonato ai carabinieri. Il personale del 118 l’ha assistita e avvolta nelle coperte termiche, perché l’aspetto che preoccupa maggiormente è la temperatura corporea: lo stato di ipotermia, sui 33 gradi, è segnale che la donna ha trascorso molto tempo in quello stato.

E’ in ospedale a Giulianova: il quadro clinico sembra migliorare sotto l’effetto delle cure dei sanitari.

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Giulianova stanno indagando per capire cosa sia successo, si pensa al momento al tentativo di suicidio. Non c’è traccia dei vestiti, così come dei documenti e non c’è traccia nemmeno di un eventuale mezzo con cui la donna possa aver raggiunto il luogo del ritrovamento.