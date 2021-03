I CARABINIERI CHIUDONO UN RISTORANTE, UN BAR E UNA PALESTRA CHE OSPITAVANO PERSONE E NON POTEVANO FARLO IN BASE AL DPCM ANTICOVID

Nell'ambito delle attività disposte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Teramo, Angelo Di Prisco, i Carabinieri di Alba Adriatica, con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazioni dipendenti, su precise direttive impartite dal Comandante Provinciale di Teramo, hanno effettuato, nel fine settimana, mirati servizi di vigilanza e controllo, con l'obiettivo di ottenere un generale rispetto delle norme anti contagio, da parte dei cittadini del luogo.

Nel corso dei servizi,che hanno visto impegnati 20 militari dell'Arma, sono state accertate alcune violazioni alle norme anti contagio, che hanno indotto i Carabinieri operanti a disporre, nell'immediatezza, la sospensione temporanea:

- di un ristorante di Villa Rosa, gestito da cittadina di origine orientale, all' interno del quale erano presenti, oltre all orario di apertura consentito, più persone, riunitesi a cena per festeggiare un compleanno;

- un bar di Alba Adriatica, all' interno del quale vi erano più avventori che consumavano sul posto;

- una palestra di Sant' Egidio alla Vibrata,all'interno della quale vi erano più persone intente ad allenarsi, sulle quali sono in corso accertamenti finalizzati a verificare se gli stessi fossero autorizzati secondo le norme vigenti.

Nell' occasione i militari hanno contestato al responsabile ,l'omesso utilizzo dei dispositivi di protezione e della mancata rilevazione della temperatura corporea ai presenti. Nel complesso sono state inoltre:

- controllate nr. 140 persone;

Acquisite nel. 84 autocertificazioni;

Controllate nr. 88 autovetture;

- sanzionate nr. 19 persone per violazioni a norme anti covid, per un totale di 7,600 euro;

- controllati 12 esercizi pubblici;

Sequestrata una autovettura sprovvista di assicurazione;

- elevate sanzioni al c.d.s. per un importo di 1680,00 euro.