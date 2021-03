A FUOCO LO CHALET BAGNI MARINI SUL LUNGOAMRE A ROSETO

Indagano i carabinieri della Compagnia di Giulianova e della stazione di Roseto sull’incendio che la scorsa notte ha provocato ingenti danni al noto chalet Bagni Marini sul lungomare Celommi di Roseto.



Le fiamme sono divampate attorno alle 4 della scorsa notte e sono state notate da un residente che ha avvertito i vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Roseto hanno evitato peggiori conseguenze anche se il rogo ha quasi distrutto la struttura. Sulle cause al momento è mistero: all’interno dello stabilimento balneare non c’erano apparecchiature allacciate alla corrente e l’ipotesi di un corto circuito al quadro elettrico appare poco attendibile.



Solidarietà all’imprenditore titolare dello chalet, Marino Marini, è giunta da tantissimi colleghi, che hanno avviato una colletta per aiutarlo in un momento così difficile.