FOTO/ SVALIGIANO LA CASA DI UNA TERREMOTATA PER LA QUARTA VOLTA, E LE PORTANO VIA LA CAMERA DA LETTO

«Mia nonna è pensionata con la minima della pensione -racconta la nipote - e da ben 5 anni è in autonoma sistemazione ma i soldi non arrivano mai e sono spesso in ritardo, come noto». Nessuno fa qualcosa per tutelare le abitazioni e le case rimaste vuote. Rivolgiamo l'appello al Sindaco di Teramo e alle forze dell'ordine affinchè vigilino su queste case.