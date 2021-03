MADRE DI DUE BAMBINE, MUORE A 35 ANNI, TRE ANNI DOPO IL MARITO

La professoressa Francesca Di Giovannantonio di Roseto è morta all’età di 35 anni, dopo una brutta malattia, insegnava matematica allo Zoli di Atri. La stessa età che una grave malattia portò via nel 2018, sempre a Roseto degli Abruzzi, suo marito il professor Antonio Evangelista.

Nel mese di agosto del 2018 furono in migliaia le persone presenti alla chiesa di Santa Teresa di Calcutta a Voltarrosto per salutare Antonio Evangelista, 35 anni, docente di educazione fisica e allenatore di basket, stroncato da una grave malattia all’ospedale di Atri.

Francesca lascia due figlie piccole, Claudia di quattro anni e Chiara di sette, i genitori e la sorella di Antonio.

In città la notizia ha fatto il giro di tutti gli amici e il mondo della pallacanestro.

I funerali di Francesca, avranno luogo oggi venerdì 12 marzo a Roseto degli Abruzzi, alle ore 15,00, nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta.