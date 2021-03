FOTO /MUORE SCHIACCIATO SOTTO IL SUO TRATTORE, INUTILI I SOCCORSI

Si è ribaltato con il suo trattore ed è morto schiacciato sotto il mezzo. Non c'è stato nulla da fare per Domenico Ciprietti, 60 anni di Battaglia di Campli che è deceduto mentre sul posto, i Vigili del Fuoco, intervenivano per prestargli il necessario soccorso. Ciprietti lascia la moglie Marisa e la figlia nello sconforto per questa prematura scomparsa. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione. Alla famiglia giungono le condoglianze del Sindaco di Campli, Federico Agostinelli.