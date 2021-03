TROVATA MORTA A 24 ANNI DURANTE UNA FESTA A CASA DI AMICI

E' stata trovata senza vita in un appartamento di Pineto. E' tutta ancora da chiarire la morte di F. M., 24 anni di Pineto. In base alle alle prime ricostruzioni, in corso da parte dei carabinieri di Giulianova, la giovane, residente a San Giovanni, piccola frazione di Roseto, si sarebbe trovata con alcuni amici a cena in un piccolo appartamento a Pineto dove, dopo aver mangiato si sarebbe sentita male, decidendo di andare a riposare. Più tardi, è stata trovata senza vita da un amico, che era andato a verificare come si sentisse. Sul posto, è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 di Atri, ma per la ragazza non c'era più nulla da fare. Il Pm De Feis affiderà oggi l'incarico per l'esame autoptico sulla ragazza.

F.M. era findanzata con Alessandro Terenzi di 38 anni, arrestato e poi finito in carcere dove si trova ancora oggi, per atti persecutori, rapina, tentata violenza sessuale.