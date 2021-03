FOTO / EPLOSIONE ALLA MEC FERRO DI CORROPOLI, DANNI AGLI EDIFICI VICINI

Una esplosione ha interessato oggi, alle 9,30, l'azienda MEC Ferro a Corropoli. Esplosione, che per fortuna ha fatto registrare feriti o danni particolari ma solo danni agli edifici circostanti. Tanta è stata pero' la paura appena si è diffusa la notizia. Sul posto i Vigili del Fuoco di Teramo e Nereto intervnuti per mettere in sicurezza l'area interessata.

La prima ricostruzione parla di una esplosione partita, presumibilmente nella fase di taglio del ferro posto dentro la pressa, probabilmente vi era del materiale ferroso di risulta che l’operatore non ha visto e da lì potrebbe essere partita l’esplosione. La fortuna è che nessuno si sia fatto male, solo danni materiali e vetri rotti sul capannone e edifici circostanti.