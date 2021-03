IN FUGA DUE LADRI...ARRESTATI DAI CARABINIERI

Carabinieri della Stazione di Colonnella nell’ambito dell’attività di controllo del territorio hanno tatto in arresto – in flagranza di reato – C.M. 48enne e B. G. 30enne, entrambi senza fissa dimora. I due si erano resi responsabili del furto di uno scooter nell’area parcheggio del Centro affari “IL GRILLO” di Villa Rosa di Martinsicuro ai danni di un 53enne. Quando il proprietario è uscito da uno dei negozi presenti nel Centro affari, con somma sorpresa, non ha trovato lo scooterone che aveva parcheggiato ed ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri di Colonnella che dopo aver raccolto i primi dati dal derubato ha immediatamente avviato le ricerche rintracciando poco distante i due che alla vista del mezzo militare si sono dati alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale i due sono stati bloccati e dichiarati in arresto e successivamente condotti in caserma dopo sono stati trattenuti sino alla mattinata odierna. Questa mattina i due, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso, saranno tradotti innanzi al Giudice di Teramo per l’udienza “direttissima”.