ARRESTATO IL GINECOLOGO TERAMANO FRANCESCO CIARROCCHI, DONNA LO ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE

Il ginecologo teramano Francesco Ciarrocchi sarebbe da oggi agli arresti domiciliari, in seguito ad una denuncia presentata da una donna, che lo avrebbe accusato di violenza sessuale. Episodio ovviamente tutto da chiarire, sul quale la magistratura sta indagando per tutte le verifiche del caso. In casi come questi, la misura precauzionale viene adottata proprio per consentire ai magistrati di fare tutte le verifiche e per consentire alla Asl, per la quale il ginecologo lavora, di poter adottare un provvedimento momentaneo di sospensione. Per ora, però, il direttore generale Maurizio Di Giosia non ha ancora avuto notizie ufficiali in quanto non ha ancora ricevuto alcun documento in merito. L'accusa nei confronti di Ciarrocchi, che è anche assessore all'ubanistica a Montorio, sarebbe riferibile ad una presunta violenza sessuale, sulla base della denuncia di una donna teramana. Stupore anche a Montorio, dove il Sindaco Fabio Altitonante non ha ancora avuto notizie e si dice davvero colpito dalla notizia. Va ribadito che si tratta di una misura precauzionale e che le eventuali responsabilità andranno accertate dai magistrati.

La Polizia informa nel pomeriggio che l'ordinanza di custodia ai domiciliari è stata eseguita ieri e non oggi è che sono in corso altre indagini.

Tutto sarebbe partito dalla denuncia di una candidata alle scorse elezioni comunali di Montorio.