FOTO / SI USTIONA AL VOLTO E ALLE BRACCIA ANZIANA DI MONTORIO MENTRE ACCENDE LA STUFETTA. E' IN RIANIMAZIONE

Stava accendendo la stufetta a gas quando, una improvvisa fiammata ha avvolto il volto e le braccia dell'anziana donna di 79 anni che è stata portata all'ospedale di Teramo per le ustioni riportate nella parte alta del corpo.

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni al reparto di rianimazione perchè ha riportato ustioni al 70% del corpo e si sta valutando se trasferirla a Cesena o a Roma. Su facebook gli auguri alla signora Natalina dai suoi conoscenti e amici.

Il Sindaco Altitonante in un altro post ha scritto: «Oggi c’è stato un brutto incendio in un appartamento di un palazzo a Montorio. Un grande augurio alla signora, che è rimasta gravemente ustionata. Siamo in contatto con l’ospedale di Teramo, da dove sarà trasferita in elicottero in un centro grandi ustioni. Natalina tieni duro, tutta Montorio tifa per te!»