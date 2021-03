FOTO / SPETTACOLARE CARAMBOLA SULLA SS 80 A PIANO D'ACCIO: UN FERITO

Hanno perso il controllo della macchina prima toccando la barriera a destra e poi il terrapieno sulla sinistra e si è ribaltata sulla carreggiata. L'auto, una Ford Fiesta ha carambolato più volte fino a fermarsi sulla corsia stradale. L'incidente si è verificato alle 19,15 sulla ss 80 a Piano D'Accio. Alla guida pare ci fosse una donna che è andata via senza farsi soccorrere mentre l'uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Sul posto i vigili del fuoco di Teramo mentre i rilievi sono stati svolti dalla Polizia Locale.