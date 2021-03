IL GINECOLOGO CIARROCCHI E' ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI DURANTE UNA VISITA MEDICA

Emergono piano piano nuovi contori della blindatissima inchiesta della Procura che ha portato, lunedi, all'arresto del ginecologo teramano Francesco Ciarrocchi. Ad accusarlo è una ragazza che con lui ha avuto un rapporto professionale, si legge sul Centro. Nel settembre dello scorso anno la donna ha presentato una denuncia contro il medico per degli abusi sessuali che sarebbero avvenuti nel corso di una visita ginecologica svolta nell'ambulatorio privato di Ciarrocchi a Teramo. Abusi che la giovane ha subito confidato al fidanzato e ai suoi familiari prendendo con loro la decisione di denunciare. Una querela dettagliata nel corso della quale la giovane avrebbe raccontato anche come il professionista, nel momento degli abusi, le avesse proposto di vedere un film porno sul telefono cellulare, scrive Il Centro. Da qui le indagini che hanno portato all'arresto ai domiciliari. Lunedì ci sarà l'interrogatorio. La notizia ha destato sconcerto in città e ci sono già, da una parte chi non crede a queste accuse, tutte ancora da provare, e chi critica (pochi) il fatto. Sarà comunque la magistratura ad accertare la veridicità di ogni singola accusa e contestazione.