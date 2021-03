IL PREFETTO FIRMA IL DECRETO DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DA ASSESSORE DI CIARROCCHI

Il Prefetto di Teramo, dottor Angelo de Prisco, ha firmato nel corso della mattinata il decreto di sospensione dalle funzioni del consigliere comunale ed assessore del Comune di Montorio al Vomano, dottor Francesco Ciarrocchi, in conseguenza del provvedimento di custodia cautelare domiciliare disposto nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Teramo in data 22 marzo, nell’ambito di una indagine per il reato di cui all’articolo 609 bis, co. 1, del codice penale.

Accertata la sussistenza della causa di sospensione, il decreto prefettizio è stato adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo n.235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità) ed è stato trasmesso al Segretario Comunale per l’immediata notifica al Sindaco e al Consiglio.