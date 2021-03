RAGAZZA MINORENNE UBRIACA FINO A SENTIRSI MALE, SOCCORSA DAL 118 IN PIAZZA SANT’ANNA

È stata l’ambulanza del 118 a soccorrere, pochi minuti fa, una ragazza minorenne, in via Torre Bruciata, ubriaca al punto di sentirsi male. Sul referto di rientro al Pronto Soccorso, la diagnosi è “abuso etilico”. Non è in coma etilico, come qualcuno dei suoi amici aveva temuto, decidendo di rivolgersi al 118, ma il caso ripropone con assoluta evidenza il caso degli eccessi alcolici (e non solo alcolici) nella zona di piazza Sant’Anna, con costante presenza di ragazzi, molti minorenni, che spendono le ore a bere o a drogarsi. Il cancello sistemato vicino agli scavi, non ha evidentemente risolto il problema, ma l’ha traslato altrove, nei vicoli antichi, dove i ragazzi si ritrovano a bere.... anche fino a svenire, come la minorenne di stasera.