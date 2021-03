FOTO / TANTA GENTE IN CENTRO, BAR RISCHIA LA MULTA, ASSEMBRAMENTI IN VIA DELLA BANCA E IN VIA PALMA VETRI ROTTI...

In via della Banca ragazzi che fanno i loro bisogni a cielo aperto, alle h. 19, 30, come nella toilette di casa. Ma non è una novità.

In via Nicola Palma vetri rotti davanti ai portoni, in piazza S. Anna vasi di fiori rovesciati a terra e ragazzini che fanno i loro bisogni sui portoni. Non di casa loro, ovviamente.

In tutte le piazze del centro gruppi di ragazzi, ragazzini, adolescenti e anche meno giovani, vicini, senza mascherine ma con molte bottiglie da bere.

Il tutto in una città "oscurata", illuminazione spenta del tutto in corso San Giorgio, Piazza Martiri e altrove. Black out ?

La riflessione mi suggerisce qualche domanda: dove sono i genitori dei ragazzi più giovani? dove sono le forze dell'ordine?

Che mondo stiamo costruendo per questi giovani dopo un anno di pandemia in cui, credo, nessuno si è occupato di loro in modo adeguato?

Attenzione: non vorrei sentire il solito sproloquio contro i ragazzi.

I colpevoli siamo noi adulti. Che da genitori, educatori, politici non ci stiamo occupando di loro.

Grazie a chi vorrà leggere ed interloquire».