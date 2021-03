COVID / SI VACCINA ANCHE A PASQUA E PASQUETTA

Vaccinazioni anche a Pasqua e Pasquetta, e apertura del centro Cov . Prosegue l'attività anti-Covid dell'azienda sanitaria locale che, proprio mercoledì scorso, ha iniziato la vaccinazione degli ultra80enni allettati tramite le squadre dell'Adi (non sono mancate le polemiche visto che non esiste, a quanto si apprende, un calendario prestabilito per comunicare per tempo date e orario delle vaccinazioni fatte a domicilio, non senza aggravio di disagi a famigliari e assistenti). Stasera si svolgerà un incontro con i medici di base per permettere di vaccinare o in ambulatorio o presso la asl. Quel che è certo che si vaccinerà anche a Pasqua e Pasquetta in primis i pazienti dializzati, con un turn over del personale sanitario che è stato sempre in prima linea per la somministrazione dei vaccini. Garantita anche la presenza, ciascuno per le proprie specifiche competenze, sia del direttore sanitario Maurizio Brucchi sia del direttore generale Maurizio Di Giosia.



