SI SAREBBE DIFESO IL DOTTOR CIARROCCHI DAVANTI AL GIUDICE

Si sarebbe difeso Francesco Ciarrocchi, ginecologo ed ex assessore al Comune di Montorio denunciato da una ragazza per abusi sessuali e attualmente agli arresti domiciliari. Ciarrocchi avrebbe respinto tutte le accuse nel corso dell'interrogatorio davanti al Gip Roberto Veneziano. Di più non si sa.